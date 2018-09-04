Владелец клуба «Хромая лошадь» вышел на свободу по закону «день за полтора»
Бывший владелец пермского клуба «Хромая лошадь», где при пожаре погибли 156 человек, Анатолий Зак вышел на свободу.
Копейский городской суд Челябинской области 22 августа удовлетворил ходатайство Зака о снижении наказания по закону, приравнявшему день в СИЗО к полутора дням в колонии; решение вступило в силу 4 сентября.
Как сообщил изданию Ura.ru источник в управлении ФСИН по Челябинской области, после освобождения Зак улетел в Москву. «Перед отъездом он немного рассказал нам о своих планах. Прежде всего, он съездит в Израиль, чтобы подлечиться. А после этого вернется домой и снова займется бизнесом. Он хочет зарабатывать, так как очень большие деньги потратил за эти годы на адвокатов», — сказал собеседник издания.