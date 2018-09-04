Возьмут ли вас в учителя?Партнерский тест

Владелец клуба «Хромая лошадь» вышел на свободу по закону «день за полтора»

Копейский городской суд
20:23, 4 сентября 2018
Надежный источник

Бывший владелец пермского клуба «Хромая лошадь», где при пожаре погибли 156 человек, Анатолий Зак вышел на свободу.

Копейский городской суд Челябинской области 22 августа удовлетворил ходатайство Зака о снижении наказания по закону, приравнявшему день в СИЗО к полутора дням в колонии; решение вступило в силу 4 сентября.

Как сообщил изданию Ura.ru источник в управлении ФСИН по Челябинской области, после освобождения Зак улетел в Москву. «Перед отъездом он немного рассказал нам о своих планах. Прежде всего, он съездит в Израиль, чтобы подлечиться. А после этого вернется домой и снова займется бизнесом. Он хочет зарабатывать, так как очень большие деньги потратил за эти годы на адвокатов», — сказал собеседник издания.

Анатолий Зак находился в СИЗО с 2009 года. В 2013 году его приговорили к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, с него взыскали 158 миллионов рублей в пользу потерпевших при пожаре.

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы