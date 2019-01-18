В отделениях «Почты России» в Мурманске прекратили продавать пиво «из-за негативной реакции общественности»

Продажа слабоалкогольных напитков в отделениях «Почты России» в Мурманске приостановлена на неопределенный срок. Как объявили в управлении федеральной почтовой связи (УФПС) Заполярья, такое решение принято «в связи с негативной реакцией общественности».

Пиво, по словам представителей УФПС, продавалось в четырех почтовых отделениях города. Еще в 36 отделениях «Почты России» в Мурманской области слабоалкольные напитки по-прежнему продаются.

О том, что в отделениях «Почты России» в Мурманской области продается пиво, стало известно в середине января. «Почта России» тогда заявила, что продает пиво не только в этом регионе, но и в еще более чем трех тысячах отделений по всей стране — в основном в сельской местности. Продажу пива в «Почте России» объяснили борьбой с суррогатным алкоголем и попыткой повысить рентабельность отделений.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун, в свою очередь, предложила «Почте России» вместо пива продавать в своих сельских отделениях лекарства.