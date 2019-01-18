Убийца приемной внучки Моргана Фримана приговорен к 20 годам тюрьмы

Ламар Дэвенпорт, который в мае 2018 года был признан виновным в убийстве приемной внучки актера Моргана Фримана Идены Хайнс, приговорен к 20 годам тюрьмы. Об этом сообщил офис окружного прокурора Манхеттена.

33-летняя Хайнс была убита возле своего дома в Нью-Йорке в июле 2015 года. Ей нанесли 25 ножевых ранений. Суд пришел к выводу, что Хайнс зарезал Дэвенпорт. Он был ее молодым человеком. В момент преступления мужчина находился под воздействием алкоголя и наркотиков.

Мать Идены Хайнс Дина Адайр была дочерью первой жены Моргана Фримана. Актер удочерил ее. После развода он продолжил общаться с Диной и Иденой.

Американские таблоиды писали, что у Фримана был роман с приемной внучкой и что он даже собирался жениться на ней. Фриман и Хайнс отрицали информацию о своих романтических отношениях.

Подробнее про Фримана и Хайнс Телеканал CNN выпустил расследование о «неподобающем поведении» актера Моргана Фримана. Что именно он сделал?