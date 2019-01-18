Центр имени Хруничева сообщил об окончании гарантийного срока службы оборудования МКС

Функционально-грузовой блок «Заря», установленный на Международной космической станции, работает за пределами гарантийных сроков. Сертифицированный срок его службы истек в ноябре 2013 года, сказано в докладе , подготовленного к Королёвским чтениям.

«Значительная часть из установленного на борту электронного оборудования грузового блока находится далеко за пределами гарантийных сроков или гарантийной наработки», — сказано в документе.

В центре отметили, что сильнее всего выработан ресурс системы телеметрического контроля БР-9ЦУ-8 — более чем в 14 раз.

В Центре имени Хруничева подчеркнули, что все бортовые системы грузового блока «Заря» «выполняют свои функциональные задачи». На предприятии считают, что грузовой блок можно эксплуатировать дальше.

Обновление. В Центре Хруничева заявили «Интерфаксу», что замечаний к работе систем блока «Заря» нет, телеметрия поступает штатно, а сертифицированный срок службы блока продлен до 2028 года. В центре добавили, что сообщения ряда российских СМИ о критическом состоянии систем блока «Заря» не соответствуют действительности.

Международная космическая станция эксплуатируется с 1998 года. Функционально-грузовой блок «Заря» стал первым элементом станции. Программа МКС рассчитана до 2024 года.