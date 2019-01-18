ЦБ установил исторический рекорд по закупкам золота. По его запасам Россия обошла Китай

Центробанк России в 2018 году закупил золота — это на 22,7% превысило показатели 2017 года и стало новым рекордом.

Общая доля золота в резервах Центробанка достигла 18,6%.

Центробанк активно скупает золото на фоне опасений по поводу введения новых санкций. Активы в драгоценном металле намного сложнее заморозить или подвергнуть другим ограничениям, чем, например, в валюте.