ЦБ установил исторический рекорд по закупкам золота. По его запасам Россия обошла Китай
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Центробанк России в 2018 году закупил 8,8 миллиона унций золота — это на 22,7% превысило показатели 2017 года и стало новым рекордом.
Общая доля золота в резервах Центробанка достигла 18,6%.
В итоге ЦБ потеснил Китай и стал пятым по величине держателем золота в своих резервах среди мировых центробанков. Первые четыре места по этому показателю занимают США, Германия, Франция и Италия.
Центробанк активно скупает золото на фоне опасений по поводу введения новых санкций. Активы в драгоценном металле намного сложнее заморозить или подвергнуть другим ограничениям, чем, например, в валюте.