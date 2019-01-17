Водонагреватели Ariston остались без дистанционного управления из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram

Владельцы водонагревателей и котлов компании Ariston с функцией дистанционного управления столкнулись со сбоями в работе приложения Ariston Net. Производитель объяснил это попытками Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram.

В ответе компании на «Яндекс.Маркете» сказано, что под блокировку попали некоторые IP-адреса Amazon, используемые Ariston, что привело к ошибкам в работе приложения. Компания пытается решить проблему.

Житель Краснодара Михаил написал 28 декабря в отзыве на «Яндекс.Маркете», что не может подключить приложение Ariston для iOS к водонагревателю. «Постоянно пишет, что нагреватель офлайн. Хотя на самом нагревателе подключение есть», — сообщил Михаил. В записи на «Пикабу» он уточнил, что «бойлер к Wi-Fi подключается, но в сеть не входит».

О сбое в работе приложения также сообщали пользователи Google Play.

В апреле 2018 года Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram, который отказался передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. В общей сложности под блокировку попали почти 20 миллионов IP-адресов, что привело к сбоям в работе ресурсов, не связанных с Telegram. Так, на проблемы жаловались пользователи систем, на которых основаны «умные дома».

28 декабря 2018 года «Би-би-си» сообщала со ссылкой на источники, что Роскомнадзор «по факту не ведет борьбу с Telegram».