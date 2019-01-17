Мэрия Москвы отдала контракты на поставку еды в больницы двум компаниям, связанным с Евгением Пригожиным

Компания «Социальное питание „Центр“», связанная с бизнесменом , в конце декабря 2018 года заключила с мэрией Москвы контракты об организации питания в медицинских учреждениях, сообщает Daily Storm.

На сайте госзакупок можно найти на 2,8 миллиарда рублей, которые 27 декабря выиграла компания «Социальное питание „Центр“». Сумма контрактов колеблется от 110 миллионов до 440 миллионов рублей. Компания выиграла конкурсы, оценив свои услуги на несколько сотен тысяч рублей дешевле соперников.

Daily Storm со ссылкой на источники утверждают, что эта компания связана с «Конкордом» Евгения Пригожина. Косвенно это подтверждают совместные контракты компаний. В «Социальное питание „Центр“» не ответили на вопросы журналистов.

«Медуза» также обнаружила не менее на поставки питания в больницы, победителем которых стало ООО «АВК». Эта компания, как утверждает РБК, также связана с Пригожиным. Общая сумма заключенных «АВК» контрактов превысила 110 миллионов рублей. Соглашения были заключены в ноябре-декабре 2018 года.

В конце декабря 2018 года РБК сообщило, что компания Евгения Пригожина «Конкорд М» впервые за пять лет не будет обслуживать новогодний прием президента России в Кремле. Позднее выяснилось, что компания, которая в итоге получила контракт на обслуживание приема, также связана с Пригожиным.