«Левада-центр»: россияне стыдятся вечной бедности «великого народа» и развала СССР

61% россиян стыдятся того, что жители России живут «в вечной бедности и неустроенности», следует из результатов опроса «Левада-центра».

Опрошенные сообщили, что испытывают чувство стыда и огорчения из-за разрушения СССР (45%), грубости нравов (37%), хронического отставания от Запада и итогов перестройки (по 24%), а также репрессий и террора 1920-1950-х годов (21%).

Чувство гордости у россиян вызывает победа в Великой Отечественной войне (87%), «великая роль» России в освоении космоса (50%), возвращение Крыма (45%), великая русская литература (40%) и достижения отечественной науки (37%).

Опрошенные считают, что Россия является великой державой (75%) и должна сохранить за собой эту роль (88%). Еще 62% респондентов сказали, что русские — это великий народ, имеющий особое значение в истории.

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