«Левада-центр»: россияне стыдятся вечной бедности «великого народа» и развала СССР
61% россиян стыдятся того, что жители России живут «в вечной бедности и неустроенности», следует из результатов опроса «Левада-центра».
Опрошенные сообщили, что испытывают чувство стыда и огорчения из-за разрушения СССР (45%), грубости нравов (37%), хронического отставания от Запада и итогов перестройки (по 24%), а также репрессий и террора 1920-1950-х годов (21%).
Чувство гордости у россиян вызывает победа в Великой Отечественной войне (87%), «великая роль» России в освоении космоса (50%), возвращение Крыма (45%), великая русская литература (40%) и достижения отечественной науки (37%).
Опрошенные считают, что Россия является великой державой (75%) и должна сохранить за собой эту роль (88%). Еще 62% респондентов сказали, что русские — это великий народ, имеющий особое значение в истории.