Краснодарский судья, сбивший студентку на переходе, подал в отставку

Судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров, который в декабре сбил на пешеходном переходе студентку, подал в Высшую квалификационную коллегию прошение о сложении полномочий.

Сообщение об этом опубликовано 17 января на сайте гарнизонного суда без указания причин, по которым Крикоров принял решение покинуть пост.

21 декабря 2018 года Крикоров сбил на пешеходном переходе в Краснодаре 18-летнюю студентку Викторию Звереву. Сообщалось, что судья пытался скрыться с места ДТП и угрожал очевидцам.

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