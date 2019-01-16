Краснодарский судья сбил студентку и попытался скрыться с места аварии. Очевидцу ДТП угрожают высылкой из страны

Судья Арсен Крикоров на месте ДТП, 21 декабря 2018 года Артём Этлухов / YouTube

Судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров 21 декабря 2018 года сбил в Краснодаре 18-летнюю студентку Викторию Звереву, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая рассказала, что ДТП произошло ночью, когда светофоры не регулируются. Зверева убедилась, что машины уступают ей путь, но, когда она уже почти перешла дорогу, ее сбил автомобиль Kia Optima. Девушка утверждает, что Крикоров вышел из машины и попытался ее поднять. «Говорит: „Поднимайся, что ты цирк устраиваешь? Давай, дам денег и разойдемся“» — рассказала она.

Прибывшие полицейские, по словам пострадавшей, не стали задерживать судью и проверять его на опьянение, «так как он неприкосновенное лицо». Зверева отметила, что Крикоров «размахивал корочкой» и называл себя судьей. Пострадавшую госпитализировали с разрывом связок и вывихом надколенника, ей нужна операция.

Судья пытался скрыться с места ДТП, но его машину заблокировали другие водители, рассказал очевидец Максим Константинов. Он утверждает, что Арсен Крикоров обвинил его в дорожной «подставе» и пообещал «всех посадить». 13 января в сети опубликовали видео с места ДТП: на записи видно, как Крикоров угрожает одному из очевидцев арестом и обещает «нарисовать за нападение». Один из свидетелей отметил, что Крикоров был пьян. Кроме того, очевидцы сняли на видео разговор судьи с матерью пострадавшей студентки Мариной Зверевой (на записи ниже — с 47-й секунды). Во время беседы Крикоров, в частности, спросил, сколько нужно заплатить денег, и пообещал женщине «восстановить вашего ребенка».

Судья Арсен Крикоров подтвердил журналистам, что попал в ДТП, но опроверг, что в момент аварии был пьян, как об этом говорили очевидцы. «Я не был пьян, я был в эмоциональном состоянии, для меня произошедшее было шоком», — сказал Крикоров. Он также заявил, что мать потерпевшей на следующий день после аварии потребовала от него три миллиона рублей. Мать девушки это опровергла, заявив, что судья впервые связался с ней спустя несколько недель после ДТП, когда об этом стали писать блогеры и СМИ.

Мать пострадавшей утверждает, что судья обещает устроить ей «войну», если она продолжит жаловаться. Марина Зверева также рассказала, что в адрес ее дочери в соцсетях поступают угрозы от неизвестных людей, которые обещают превратить ее во «вторую ». Кроме того, по словам Зверевой, судья угрожает одному из очевидцев ДТП, беженцу из Сирии, приехавшему в Россию по визе. «Он (Крикоров) ему говорит, когда будет кончаться виза, можете даже не приходить, вас вышлем из страны», — рассказала женщина.

В региональном управлении ГИБДД сообщили, что делом о ДТП занимается военная прокуратура. Мать потерпевшей Марина Зверева утверждает, что первоначально в прокуратуре отказались принимать у нее заявление, но сделали это после того, как она «пригрозила Москвой». ГИБДД начало служебную проверку в отношении сотрудников ДПС, которые приезжали на место происшествия, из-за того, что те не внесли в базу данные о ДТП с участием судьи.

В Краснодарском гарнизонном военном суде подтвердили, что Арсен Крикоров стал участником ДТП. В отношении него проводят служебную проверку «в целях установления наличия в действиях судьи Крикорова дисциплинарного проступка», сказали в суде. В военной прокуратуре и военном следственном управлении СК пока не комментировали случившееся.

Александр Бакланов