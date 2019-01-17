Главу города Верхотурье оштрафовали на 1800 рублей за ДТП, в котором пострадал ребенок

Глава города Верхотурье в Свердловской области Алексей Лиханов оштрафован на 1800 рублей за ДТП, в котором пострадал 12-летний мальчик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление ГИБДД.

Лиханов привлечен к административной ответственности по статьям о непредоставлении преимущества в движении пешеходам и невыполнении обязанностей в связи с ДТП.

ДТП с участием Алексея Лиханова произошло 24 октября 2018 года. Автомобиль, которым управлял чиновник, задел школьника, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

Ребенок ударился о бок машины по касательной и не получил серьезных травм; Лиханов позже заявил, что у того «небольшой синяк на ноге». В полиции сообщили, что после столкновения мальчик убежал, а Лиханов уехал.

Глава Верхотурья отрицал, что сбил ребенка (по его словам, мальчик сам налетел на его машину) и скрылся с места ДТП. Лиханов заявил, что у родителей мальчика нет к нему претензий, а школьник признал, что сам виноват, и извинился.