На главу города Верхотурье в Свердловской области завели дело из-за ДТП. Он сбил ребенка и уехал с места происшествия

Глава города Верхотурье в Свердловской области Алексей Лиханов стал участником ДТП, в котором пострадал 12-летний мальчик, сообщает Znak.com.

24 октября автомобиль, которым управлял Лиханов, задел школьника, который перебегал дорогу в неустановленном месте. Глава Верхотурья не заявил о произошедшем в полицию, правоохранительным органам о ДТП рассказали родители ребенка.

В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что «ребенок ударился о бок автомобиля по касательной». Лиханов остановился и назвал мальчику свое имя. Ребенок, не получивший серьезных травм, вскочил и убежал, а чиновник уехал, рассказали в полиции.

В территориальном ОВД заведено два административных дела по статьям «причинение легкого вреда здоровью» и «оставление места ДТП».

В интервью «Интерфакс» Лиханов заявил, что не сбивал ребенка и не уезжал с места происшествия. Бегущий мальчик, по его словам, сам врезался в машину. Никаких травм, сообщил глава города, ребенок не получил. У родителей мальчика, подчеркнул он, претензий нет.