Чистый отток капитала из России в 2018 году вырос в 2,7 раза

капитала частного сектора из РФ в 2018 году вырос по сравнению с предыдущим годом, до 67,5 миллиарда долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Банка России.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе-ноябре 2018 года составил 58,5 миллиарда долларов. Таким образом, в декабре чистый отток капитала составил около 9 миллиардов.

В середине декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что по итогам 2018 года Банк России прогнозирует чистый отток капитала в 54 миллиарда долларов. В 2019 году, говорила тогда Набиуллина, ЦБ ожидает отток капитала в 20 миллиардов долларов.