В США арестовали ведущую иранского телеканала Press TV

Ведущая новостей иранского телеканала Press TV Марзие Хашеми арестована в США.

По данным канала, журналистка была задержана 13 января в аэропорту Сент-Луиса. После этого сотрудники ФБР перевели ее в следственный изолятор в Вашингтоне. Причина ареста Хашеми неизвестна. Никаких официальных обвинений ей предъявлено не было.

Марзие Хашеми, рожденная в Америке, приехала в США, чтобы навестить своего больного брата, говорится в сообщении Press TV. Родственники более двух суток не могли связаться с ней и лишь потом узнали об аресте.

Сама Хашеми рассказала родным, что в заключении ее насильно заставили снять хиджаб, а также отказались дать халяльную и вегетарианскую пищу.