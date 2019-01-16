В России в 2019 году запустят мобильное приложение для получения выплаты по ОСАГО

Мобильное приложение, позволяющее оформить документы о ДТП для получения выплат по ОСАГО, запустят в 2019 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства и заявления представителей Минкомсвязи и ЦБ РФ.

Через приложение можно будет подать в страховую компанию в электронной форме извещение об аварии, оформленной без участия полицейских — по .

Оформить документы через приложение смогут только россияне, зарегистрированные на сайте госуслуг. По состоянию на конец 2018 года, на «Госуслугах» зарегистрированы 64,6 миллиона человек.

Мобильное приложение разработает Российский союз автостраховщиков (РСА) по согласованию с Центробанком. В ЦБ сообщили, что передадут союзу свою разработку для «пилотных испытаний». Ожидается, что сперва приложение опробуют в Москве, Подмосковье, Петербурге и Татарстане. Сейчас список регионов обсуждается, РСА предлагает заменить Татарстан на Ленобласть.

Ожидается, что постановление правительства вступит в силу к концу 2019 года.

По Европротоколу в России в 2017 году оформили 541 тысячу ДТП, или 30% от общего числа оформленных ДТП, следует из данных Российского союза автостраховщиков. В январе-ноябре 2018 года так оформили более 528 тысяч ДТП (44,5% от общего числа).