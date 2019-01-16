В Москве объявили проверку всего газового оборудования. Тем, кто не откроет дверь квартиры, пригрозили прокуратурой

В Москве началась внеплановая проверка газового оборудования в квартирах. Она продлится с 15 по 21 января, график проверок в районах можно посмотреть тут.

Городские власти объявили проверку «в связи с серьезными происшествиями в жилом фонде разных регионов России, связанными с бытовым газом», сказал заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Бирюков добавил, что если владелец квартиры «уклоняется» от проверки, то будет составлено обращение в прокуратуру. С 2016 года по статье 9.23 КоАП за отказ допустить специалиста для техобслуживания и ремонта газового оборудования гражданам грозит штраф 1-2 тысячи рублей (за повторное нарушение — от 2 до 5 тысяч).