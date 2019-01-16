Сын режиссера первых «Охотников за привидениями» снимет продолжение фильма

Режиссер снимет продолжение фильма «Охотники за привидениями» 1984 года, режиссером которого был его отец Айвен Райтман, сообщает Deadline.

Сценарий фильма написали Джейсон Райтман и режиссер и сценарист Гил Кинан. Известно, что действие новой ленты не связано с «перезагрузкой» «Охотников за привидениями» 2016 года, а является продолжением оригинального фильма.

Производством фильма занимается Sony Pictures. Съемки начнутся летом 2019 года. Премьера намечена на лето 2020 года. Пока неизвестно, снимутся ли в фильме актеры, задействованные в оригинальных «Охотниках за привидениями».

Фильм «Охотники за привидениями» режиссера Айвена Райтмана вышел в 1984 году. В нем снимались Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Гарольд Рамис и Эрни Хадсон. Комедия получила премию BAFTA, также ее номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус».

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