Криштиану Роналду выиграл первый трофей с «Ювентусом»

Туринский «Ювентус» стал обладателем Суперкубка Италии по футболу. В матче, проходившем в городе Джидда в Саудовской Аравии, «Юве» со счетом 1:0 обыграл «Милан».

Единственный гол в матче забил португалец Криштиану Роналду. Для него выигранный трофей стал первым в составе «Ювентуса».

«Ювентус» выиграл Суперкубок Италии в восьмой раз в истории и вышел по этому показателю на первое место в стране. У «Милана» семь побед в Суперкубке.

Криштиану Роналду в составе «Реала» выиграл в общей сложности 15 трофеев, в составе «Манчестер Юнайтед» — девять.