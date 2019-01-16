Гендиректора производителя водок «Пять озер» и «Хаски» задержали по подозрению в мошенничестве

Владелец «А​лкогольной сибирской группы» (АСГ) Андрей Стрелец подтвердил РБК задержание топ-менеджера, но отметил, что это связано «с деятельностью Игоря Савельева», но «никак не связанной с АСГ». Компания работает в штатном режиме, добавил он.

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