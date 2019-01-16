Гендиректора производителя водок «Пять озер» и «Хаски» задержали по подозрению в мошенничестве
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В Москве задержан генеральный директор «Алкогольной сибирской группы» Игорь Савельев.
По данным источников РБК, Савельева задержали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах.
Владелец «Алкогольной сибирской группы» (АСГ) Андрей Стрелец подтвердил РБК задержание топ-менеджера, но отметил, что это связано «с деятельностью Игоря Савельева», но «никак не связанной с АСГ». Компания работает в штатном режиме, добавил он.
«Алкогольная сибирская группа» — четвертый по величине производитель водки в России. Компании принадлежат марки «Хаски», «Пять озер», «Кедровица», «Сиббитер»