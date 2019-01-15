В Петербурге прекращено уголовное дело об экстремизме за репосты анекдота про выборы и карикатуры на «ватников»

Невский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу Эдуарда Никитина, обвинявшегося в экстремизме за публикацию в соцсети анекдота про выборы и карикатуры на холодных «ватников».

О прекращении дела Никитина попросило гособвинение в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК.

Ранее обвинение просило направить Никитина на принудительное лечение.

Пакет законов о частичной декриминализации уголовной статьи о возбуждении ненависти либо вражды (282 УК) был подписан президентом РФ в конце 2018 года. За несколько месяцев до принятия поправок в России практически перестали возбуждать новые дела 282-й статье УК.

После вступления пакета законов дела по 282-й статье начали массово прекращать. В частности, было прекращено одно из наиболее резонансных дел — дело Марии Мотузной из Барнаула, которую обвиняли в экстремизме из-за публикаций в соцсетях,