В Краснодаре военный судья сбил девушку на переходе. Сотрудники ГИБДД не внесли ДТП в базу

Сотрудники ГИБДД Краснодара не внесли в систему информацию о ДТП с участием судьи Краснодарского гарнизонного военного суда, который, по имеющимся данным, сбил девушку на пешеходном переходе. Об этом сообщило краевое управление ГИБДД.

В отношении ответственных сотрудников будет проведена проверка. Дело, заявили в ГИБДД, забрали «по подследственности в военную прокуратуру».

Как рассказала сайту «Юга.ру» пострадавшая, судья Арсен Крикоров сбил ее на пешеходном переходе, после чего предложил ей взять денег и «разойтись». По ее словам, полиция его «не трогала»; он попытался уехать с места аварии, но несколько человек заблокировали его машину и стали снимать видео.

В результате ДТП она получила «разрыв связок, вывих надколенника и ссадины», пишут «Юга.ру». Сам Крикоров заявил, что не отрицает участие в ДТП и «готов возместить ущерб» (по его словам, мама пострадавшей требует от него три миллиона рублей).

ДТП произошло 21 декабря, но о нем стало известно в середине января после публикации ролика, на котором человек, похожий на судью Крикорова, говорит другому мужчине, что арестует того «за нападение», и требует прекратить съемку.

Видеозапись, сделанная после ДТП в Краснодаре