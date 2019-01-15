Президент России Владимир Путин назначил послом в Центральноафриканской республике Владимира Титоренко, который ранее был российским посланником в Ираке, Алжире и Катаре.

Предыдущий посол Сергей Лобанов находился в должности с 2011 года.

Владимир Титоренко возглавлял российское посольство в Ираке в 2002-2003 годах и находился там во время американского вторжения в Ирак. При эвакуации колонна российской миссии попала под обстрел; Титоренко и другие сотрудники были ранены. Позже он был награжден Орденом мужества.

В 2011 году, когда Владимир Титоренко был послом в Катаре, на него в аэропорту напали сотрудники местной таможни. Они попытались отобрать дипломатическую почту. После этого ему пришлось сделать несколько глазных операций. Из-за инцидента Россия на время понизила уровень отношений с Катаром.

В ЦАР, где многие годы продолжается гражданская война, находятся российские военные инструкторы. По неофициальным данным, это люди, связанные с ЧВК «Вагнер», которая отправляла российских наемников в Сирию и на Украину. Россия также обладает исключительным правом на поставки оружия в ЦАР.

В конце июля в ЦАР были убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, отправившиеся расследовать деятельность ЧВК «Вагнер». Причастные стороны высказывают противоречивые версии их гибели.