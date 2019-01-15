Найдена вторая погибшая при взрыве в доме в Шахтах

Спасатели, разбирающие завалы на месте взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области, обнаружили тело погибшей женщины, сообщает ТАСС.

Таким образом, число погибших в результате взрыва увеличилось до двух человек. Ранее была найдена мертвой одна из жительниц дома. Спустя сутки после обрушения в доме остается неизвестной судьба еще трех человек, которые могут находиться под завалами.

Взрыв бытового газа в девятиэтажном доме в Шахтах произошел утром 14 января. В результате были разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Из-под завалов были спасены семь человек. В общей сложности из дома были эвакуированы 140 жильцов.

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