МВД России возбудило дело о мошенничестве при организации гастролей Селены Гомес

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве при организации гастролей певицы Селены Гомес в России.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, при организации четырех концертов Гомес похитили более восьми миллионов рублей. Деньги направили на счета фирмы-однодневки ООО «Аврора», с которой « » в 2013 году заключила контракт о проведении тура певицы.

Уголовное дело в ноябре 2018 года возбудили по заявлению бывшего владельца «Русской академии развлечений» продюсера Марины Аралиной. Продюсер Андрей Агапов, в 2013 году занимавшийся организацией тура Селены Гомес, заявил, что писал заявление в полицию вместе с Аралиной.

В МВД официально не комментировали сообщения о возбуждении дела.

Концерты Селены Гомес планировали провести в Москве, Санкт-Петербурге, Минске и на Украине. Продюсер Андрей Агапов говорил в 2014 году, что выступления не состоялись, поскольку певица и ее коллектив не получили визы в Россию. Из-за срыва концертов «Русская академия развлечений» пыталась через суд получить страховое возмещение в размере 145 миллионов рублей, но иск был отклонен.

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