Девушка со ста миллионами подписчиков Как Селена Гомес стала главной звездой инстаграма и оказалась на обложке Time

«Селена Гомес меняет мир? Я что-то упустила?», «Менять мир при помощи селфи?!», «Извините, но это девушка не сделала н-и-ч-е-г-о», — примерно так отреагировали пользователи твиттера на появление Селены Гомес на обложке журнала Time. При этом на обложку не попали еще 34 героини номера, в их числе — Серена Уильямс, Арета Франклин и Мадлен Олбрайт. Как отметили многие, на их фоне 25-летняя Гомес выглядит несколько легковесно, — не говоря уже о том, что Хиллари Клинтон и Серену Уильямс, в отличие от Гомес, не нужно представлять людям разных поколений.

Кто такая Селена Гомес?

Даже если вы не можете вспомнить, кто такая Гомес и как она выглядит, то, скорее всего, слышали один из ее главных хитов — незайтейливую и привязчивую песню Love You Like A Love Song. Только на ютьюбе клип на нее посмотрели почти полмиллиарда раз. Ну или дуэт Гомес с Чарли Путом, у которого с середины 2016 года набралось полтора миллиарда просмотров. Может быть, вы даже видели детские сериалы «Все тип-топ» или «Волшебники из Вэйверли Плейс», которые прославили совсем юную Гомес в середине нулевых (и за которые она получила несколько наград «Kids» Choice» и «Teen Choice»). В 20 лет Гомес сыграла в «Отвязных каникулах» Хармони Корина — независимой драме о коротком, но ярком подростковом бунте с Джеймсом Франко в роли золотозубого бандита.

Кроме того, Селена Гомес cделала коллекцию спортивной одежды для Adidas и только что подписала контракт с Puma, спродюсировала сериал Netflix «13 причин почему» (вместе с мамой, которая раньше была ее менеджером) и стала лицом Louis Vuitton. У нее 53 миллиона читателей в твиттере, почти 62 миллиона — в фейсбуке, и рекордные 128 миллионов — в инстаграме (то есть больше, чем у кого бы то ни было, включая Криштиану Роналду, Бейонсе, ее бывшего бойфренда Джастина Бибера и Ким Кардашьян). Селена Гомес — попросту самая известная из всех современных молодых поп-звезд.

Редакция Time не зря назвала ее трендсеттером: Гомес не просто первой на планете перешагнула отметку в сто миллионов подписчиков в главной соцсети миллениалов (это случилось в сентябре 2016 года); эти миллионы — готовая целевая аудитория для любого, кто заключит с Гомес контракт. Так, недавний альянс Гомес с американской маркой одежды и аксессуаров Coach привел к тому, что число подписчиков у марки увеличилось на 50%, а после выхода первой сумки Селены Гомес для Coach стоимость компании выросла на 2%. Неудивительно, что Гомес еще и самая дорогая знаменитость в инстаграме: по данным Business Insider, стоимость одного поста в ее аккаунте — 550 тысяч долларов.

Еще одна звезда Disney

В ключевом (и самом сентиментальном) моменте «Отвязных каникул» три молодые оторвы в цветных балаклавах и с автоматами в руках танцуют вокруг белого рояля, на котором Джеймс Франко играет хит Бритни Спирс «Everytime». Среди них нет героини Селены Гомес — она предусмотрительно сбежала домой до кровавой развязки, — но это говорит об актрисе даже больше, чем если бы она там была. Как и Бритни Спирс, Селена Гомес была маленькой звездой телеканала Disney (а до этого выступала на техасских ярмарках, распевала песни с фиолетовым динозавром Барни и даже мелькнула в третьих «Детях-шпионах») — и не скрывала, что восхищается старшей коллегой. Как замечали СМИ, Гомес во многом «отзеркаливала» карьеру Бритни Спирс: так же в 20 лет перековалась из невинного подростка в сексуальную молодую женщину и прямо говорила, что равняется на ее концертные шоу. Но, в отличие от Спирс, Селена Гомес ни разу не отошла от амплуа образцово-положительной поп-звезды — и даже в «Отвязных каникулах» так и не слетела с катушек. Вероятно, такой потребности у нее и не было: как отмечали ее взрослые коллеги, от других юных звезд Disney Селену Гомес всегда отличала куда большая уравновешенность и уверенность в себе.

В интервью Business of Fashion, назвавшему ее главным миллениалом на свете, Селена Гомес говорила, что вера в себя — результат здравого воспитания: ее мать постоянно напоминала ей, что она должна быть не лучшей на свете, а той, кто она есть. В то же время взрослеть и разбираться в себе Селене Гомес, как и другим детям-звездам, пришлось под прицелом камер. «Попасть в шоу-бизнес в возрасте, когда ты пытаешься осознать себя, — это ненормально. Я никому этого не пожелаю», — признавалась Гомес в интервью сайту InStyle. Возможно, именно поэтому юная актриса не сразу смогла «стать собой» и выйти сольно на музыкальную сцену. Первые три альбома (в один из которых входила и Love You Like A Love Song) Гомес выпустила буквально с группой поддержки — в составе поп-команды Selena Gomez & the Scene. С тех пор каждое лето выходит очередной танцевальный поп-хит с ее участием; но ее собственные песни наоборот, обходятся без всего лишнего: и «Bad Liar», и «Fetish» — по-настоящему хороший минималистичный поп.

Несмотря на то, что Гомес привычно называют «певицей и актрисой», с кино ей пока что не слишком везло. При том, что в ее фильмографии больше двух десятков наименований, большой кинороли ей пока не досталось — если не считать провалившуюся комедию «Плохое поведение», которая даже не добралась до кинотеатров и вышла сразу на DVD. «Отвязные каникулы» были смелым и эффектным ходом (фильму присвоили жесткий возрастной рейтинг R), но все же единичным; после выхода фильма ассоциация женщин-кинокритиков, занимающаяся поддержкой женщин в кино, наградила весь девичий актерский ансамбль фильма призом «Актрисы, которым срочно нужен хороший агент».

После этого дело пошло на лад: Гомес сыграла в драме о финансовом кризисе «Игра на понижение» (где ей пришлось объяснять, что такое обеспеченные долговые обязательства), а потом в симпатичной, но необязательной санденсовской драме «Основные принципы добра» с Полом Раддом и экранизации Стейнбека Джеймса Франко (впрочем, провалившейся). Как принято говорить, ее лучшая роль еще впереди, но курс уже намечен: прямо сейчас Селена Гомес снимается в новом, пока не названном фильме Вуди Аллена и мечтает сыграть у Дэвида ОʼРасселла и Дэвида Финчера.

Верная, добрая, щедрая

В рубрике Vogue «73 вопроса» Гомес рассказывает о себе в трех словах: верная, добрая, щедрая. Еще одно слово, которые часто использует Гомес (и СМИ в ее адрес) — это «искренность». «При таком образе жизни необходимо быть искренней и открытой — потому что эта работа предполагает большую дистанцию: ты часто отдален от людей», — говорила 21-летняя Гомес в интервью InStyle. Сократить эту дистанцию ей позволяет инстаграм: актриса, как и ее поклонники, использует соцсеть как дневник. В ее аккаунте есть место не только новым съемкам, кадрам из клипов и селфи со светских мероприятий. Гомес может внезапно удалить все свои подписки, потому что «пересмотрела свой круг общения», и пытается избавиться от «негативного влияния», может поучить жизни бывшего бойфренда (да, это Джастин Бибер) у него же в комментариях или удалить свои резкие или слишком личные посты (которые затем оказываются в аккаунте с говорящим названием @selenadeletedposts). «Гомес связывает с сотнями миллионов человек такая искренность и ранимость, которую было невозможно представить у большинства героев моего детства», — объяснял основатель и главный редактор Business of Fashion Имран Амед.

«Сегодня я чувствую себя особенно ненастоящей, оторванной от себя и своей музыки. Я никогда не считала, что мои работы, мой гардероб или видео определяют меня. Я никогда не врала, всегда честно показывала, кто я есть, но мне надо переосмыслить некоторые аспекты моей жизни и творчества», — написала Селена Гомес у себя в инстаграме 23 июля 2016 года — и удалила четыре дня спустя; как у любого дневника, у @selenagomez есть вырванные страницы. Певицу можно было бы назвать обычной молодой девушкой в поисках себя — если бы не все те же миллионы подписчиков и их далеко не всегда положительный отклик. «Все думают, что я хорошая девочка, — признавалась она в интервью Billboard, восхищаясь смелостью своих коллег вроде Майли Сайрус. — Меня осуждали даже за намеки на то, что делали они».

Ее действительно нещадно критикуют и по делу, и нет: и за индуистский рисунок на лбу, вызвавший обвинения в культурной апроприации, за снимок из мечети в Абу-Даби, где певица показывает лодыжку, за пост в поддержку Газы и даже за обращение к Белому дому с просьбой не отменять программу помощи для детей-иммигрантов. Даже когда Селена Гомес выглядит предельно искренней, это вызывает сомнения — как случилось с клипом певицы «Bad Liar» в мае 2017-го. Накануне его выхода Гомес выложила в инстаграм грустное фото с медицинской повязкой на руке и желтым браслетом с надписью «RISK»; ее тут же заподозрили в эксплуатации образа человека в депрессии. На самом деле браслет был настоящим: его певице выдали накануне в больнице.

Опасность падения

В конце 2013 года Селена Гомес отменила часть тура в поддержку своего первого сольного альбома Stars Dance, чтобы «провести немного времени наедине с собой» — как писали СМИ, в реабилитационной клинике. Представители певицы поспешили заявить, что с наркотиками и алкоголем это никак не связано, а таблоиды тут же связали это с недавним расставанием Гомес и Джастина Бибера, встречавшихся и расходившихся на протяжении пары лет. Только два года спустя в интервью журналу Billboard Гомес рассказала о том, что не стала афишировать в 2013 году: она болеет волчанкой. Из-за обнаруженного заболевания ей и пришлось отменить выступления — чтобы пройти курсы химиотерапии и реабилитации, в том числе психологической. «Больше всего мне хотелось сказать всем: вы даже не представляете, о чем говорите, — признавалась певица. — И я была в ярости от того, что чувствовала необходимость оправдываться».

В том же 2015 году Гомес пришлось еще раз ложиться в рехаб: из-за волчанки у нее развилась депрессия и тревожность, начались панические атаки. Гомес рассказывала Vogue, что справиться с расстройствами психики ей помогли три месяца групповой терапии — и, по мнению издания, эта откровенность делает ее голосом нового поколения девушек, ломающих стереотипы и табу на обсуждение психического здоровья. То самое «RISK» на браслете Гомес в недавнем клипе «Bad Liar» — часть фразы «FALL RISK» (то есть «опасность падения»), которые выдают больным волчанкой, рискующим упасть в обморок.

14 сентября 2017 года Селена Гомес выложила в инстаграм фотографию, где лежит на больничной койке рядом с одной из своих ближайших подруг, актрисой Франсией Райса: из-за осложнений, вызванных волчанкой, Гомес потребовалась пересадка почки. Подруга отдала ей свою, а уже через неделю показала шрам от операции на фотографии из спортзала. «Вы наверняка заметили, что меня не было видно часть лета, — обратилась Гомес к поклонникам. — Скоро я буду готова поделиться с вами всем, что мне пришлось пережить за последние месяцы».

С тех пор у нее в инстаграме появился только один пост — новость о том, что певица стала лицом Puma, но о ее жизни продолжают ежедневно докладывать таблоиды и глянцевые сайты. И если бы не песни, фильмы и миллионы подписчиков, все это звучало бы как новости из мира обычных людей: Гомес сходила после операции в спортзал, без предупреждения заскочила на Нью-йоркский кинофестиваль, чтобы обнять подругу, актрису Дакоту Джонсон, а на следующий день улетела в Торонто — провести выходные со своим новым бойфрендом, музыкантом The Weeknd. Возможно, именно эта простота и человечность и подкупает ее поклонников; на прямой вопрос о причинах ее популярности в соцсетях сама Селена Гомес искренне отвечает: «Не знаю».