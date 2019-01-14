В Сызрани госпитализировали учительницу физкультуры, которую ударил школьник. Полиция начала проверку
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Полиция Самарской области проводит проверку по факту избиения педагога одного из учебных заведений города Сызрань, сообщает областное управление МВД.
По данным местной телекомпании «КТВ Луч», инцидент произошел 10 января в школе № 27. Учительница физкультуры пыталась разнять потасовку между двумя подростками и получила удар в лицо от одного из них. В результате преподаватель упала и потеряла сознание. Пострадавшая обратилась в больницу, где ей был поставлен диагноз «сотрясение головного мозга».
Обстоятельства происшествия изучают инспекторы по делам несовершеннолетних, которые вынесут по итогам процессуальное решение, отметили в МВД.
Между тем губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что учительница получила травму случайно.