В Сызрани госпитализировали учительницу физкультуры, которую ударил школьник. Полиция начала проверку

Полиция Самарской области проводит проверку по факту избиения педагога одного из учебных заведений города Сызрань, сообщает областное управление МВД.

По данным местной телекомпании «КТВ Луч», инцидент произошел 10 января в школе № 27. Учительница физкультуры пыталась разнять потасовку между двумя подростками и получила удар в лицо от одного из них. В результате преподаватель упала и потеряла сознание. Пострадавшая обратилась в больницу, где ей был поставлен диагноз «сотрясение головного мозга».

Обстоятельства происшествия изучают инспекторы по делам несовершеннолетних, которые вынесут по итогам процессуальное решение, отметили в МВД.

Между тем губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что учительница получила травму случайно.