Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам. Второй раз за три месяца

Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотечным кредитам. В зависимости от типа кредита ставка выросла на 1 — 1,2 процентных пункта. Такое решение, говорится в заявлении кредитной организации, Сбербанк принял, «адаптируясь к рыночным условиям».

Предыдущий раз Сбербанк пересматривал ставки по ипотечным кредитам в конце октября, подняв их на 0,6 — 0,4 процентных пункта.

В январе ставки по ипотечным кредитам повысил другой крупный российский банк — ВТБ (на 0,6 процентных пункта).

Сбербанк и ВТБ вместе занимают две трети рынка ипотеки в стране, сообщали «Ведомости» со ссылкой на данные «Русипотеки» и ЦБ.