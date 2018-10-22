Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк
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Сбербанк повысил ставки по кредитам на покупку жилья. Так, минимальная ставка на покупку готового жилья поднята на 0,6 процентных пункта, до 9,2% годовых вместо 8,6%. Минимальная ставка на покупку жилья в строящемся доме выросла на 0,4 процентных пункта, до 7,5% годовых.

Новые ставки ипотечных кредитов действительны с 22 октября.

В Сбербанке сообщили РБК, что «повышение касается только вновь подаваемых заявок». Для зарплатных клиентов, берущих ипотеку, теперь установлен единый размер скидки — 0,3 процентных пункта, сообщили в Сбербанке. Ранее размер скидки мог доходить до 0,5 процентных пункта.

Ранее в октябре Сбербанк увеличил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1-2 процентных пункта, до 12,9-19,9%.

В трехлетнем бюджете, который находится на рассмотрении в Госдуме, инфляция в 2019 году прогнозируется в размере 4,3%, в 2020 году — 3,8%, в 2021 году — 4%. В 2018 году Банк России прогнозирует инфляцию по итогам года в 5- 5,5%.