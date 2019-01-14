«Роскосмос» анонсировал запуск спутников для глобального интернета OneWeb. Против них выступала ФСБ

«Роскосмос» объявил о подготовке запуска 19 февраля спутников на ракете «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Ранее неназванный источник РИА Новости утверждал, что запуск с Куру откладывался из-за задержки с предыдущим запуском индийского аппарата с того же космодрома.

При этом источники «Коммерсанта» говорили, что запуски OneWeb оказались под вопросом из-за позиции ФСБ, которая посчитала, что спутники представляют угрозу национальной безопасности из-за бесконтрольного распространения интернета. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал такую позицию несостоятельной, так как спутники запустят в любом случае, но лучше участвовать в этом проекте.

Что еще сказал Рогозин о космонавтике Ученые должны молчать, за Илоном Маском стоит Пентагон. Интервью Дмитрия Рогозина РБК — максимально коротко