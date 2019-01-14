Против Юрия Дудя и Анастасии Ивлеевой подали иск о защите чести и достоинства на 100 миллионов рублей

В Мещанский районный суд поступил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Юрию Дудю и блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Как рассказали RNS в пресс-службе суда, истец — некто Бестаев А.А. — требует взыскать с Дудя и Ивлеевой по 50 миллионов рублей и опровергнуть сведения, опубликованные в интервью, которое Ивлеева давала Дудю. Какие именно сведения стали поводом к подаче иска, в суде не уточнили.

Пользователи анонимного имиджборда «Двач» обнаружили во «ВКонтакте» страницу некоего Артура Бестаева: на ней есть пост от 20 сентября, в котором автор указывает на недопустимость употребления Ивлеевой обсценной лексики при президента России Владимира Путина.

Интервью Ивлеевой вышло на канале «вДудь» в августе 2018 года. Оно стало самым просматриваемым эпизодом в истории канала, набрав 21 миллион просмотров.