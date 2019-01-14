Полиция получила анонимные сообщения о минировании московских аэропортов

Полиция Москвы получила 14 января анонимные сообщения о бомбах, якобы заложенных в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Внуково рассказали, что после звонка о минировании аэропорт начали проверять экстренные службы совместно с кинологами. Аэропорт работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась. В Домодедово сообщили, что ввели дополнительные меры для обеспечения безопасности. В Шереметьево и Жуковском на момент написания заметки не комментировали случившееся.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что утром 14 января из торгового центра «Охотный ряд» эвакуировали 500 человек после звонка о минировании. В ТЦ заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

Обновление. В МВД сообщили, что из-за ложных сообщений о минировании проверили аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково. Полиция задержала человека, сообщившего о бомбах. По данным «Интерфакса», это житель Татарстана, состоящий на психиатрическом учете. Среди объектов, о минировании которых он сообщил, оказалась Госдума.

В ноябре 2018 года в Москве эвакуировали более четырех тысяч человек из-за звонков о бомбах, заложенных в 14 торговых центрах. Сообщения о минировании не подтвердились.

В сентябре-декабре 2017 года в России прошли массовые эвакуации торговых центров, кинотеатров, объектов инфраструктуры, учебных заведений и административных зданий из-за анонимных звонков. В МВД РФ говорили, что массовые звонки с угрозами терактов поступали из лагерей сирийских боевиков.