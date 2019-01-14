Полиция Петербурга проиграла иск к «Медиазоне» из-за новости о пытках в отделе

Судья Приморского районного суда Петербурга Евгения Ратникова отклонила иск УМВД по Центральному району к «Медиазоне» и члену городской ОНК Яне Теплицкой по поводу новости о пытках в 78-м отделе полиции. Об этом «Медузе» рассказала юрист «Команды 29» Дарьяна Грязнова, представлявшая интересы Теплицкой.

Представители полиции не явились в суд на рассмотрение иска. Судья Ратникова огласила только свое решение, мотивировочную часть адвокатам пока не выдали.

Иск к «Медиазоне» стал уже второй попыткой УМВД по Центральному району Петербурга доказать в суде, что новости о пытках в 78-м отделе полиции причиняют ущерб деловой репутации ведомства. В ноябре городской суд отклонил апелляцию УМВД по аналогичному иску к Теплицкой и газете «Мой район», в котором ранее также отказал Приморский суд.