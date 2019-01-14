ОЗХО согласилась добавить «Новичок» в список запрещенных веществ

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласилась добавить нервно-паралитическое вещество «Новичок» в список запретных веществ. За такое решение проголосовал 41 член исполкома ОЗХО.

Совместная просьба о внесении «Новичка» приложения к Конвенции по запрещению химического оружия была подана США, Великобританией и Нидерландами после .

У стран-членов ОЗХО, среди которых Россия, есть 90 дней на то, чтобы опротестовать решение исполкома.

После завершения всех процедур «Новичок» станет первым веществом добавленным в список ОЗХО с 1997 года, когда этот документ был принят.

В Список 1 Конвенции по запрещению химического оружия входят, в числе прочих, зарин и иприт (горчичный газ) и VX. Государства — члены ОЗХО должны сообщать, если производят в год более 100 грамм веществ из этого списка (строго для научных и исследовательских целей).