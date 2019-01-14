NBC: адвокат Харви Вайнштейна по делу об изнасиловании возьмет самоотвод

Адвокат продюсера Харви Вайнштейна Бенджамин Брафман не хочет защищать своего клиента в ходе судебного процесса по обвинениям в изнасиловании и намерен взять самоотвод. Об этом сообщают источники NBC News.

По данным телеканала, между Брафманом и Вайнштейном в последнее время возникли разногласия, характер которых не уточняется.

Официальные обвинения в преступлениях сексуального характера были предъявлены Вайнштейну в мае 2018 года. Он был отпущен под залог в один миллион долларов.

Наиболее тяжелые обвинения, предъявленные Вайнштейну, предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.

Осенью 2018 года Брафману удалось добиться снятия части обвинений.

Рассмотрение дела по существу должно начаться 6 мая 2019 года. Как пишет NBC, в случае смены основного адвоката начало процесса может быть отложено.