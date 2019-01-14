Минюст предложил ужесточить наказание за переливание зараженной донорской крови

Министерство юстиции РФ предложило усилить ответственность за переливание зараженной донорской крови, сообщает ТАСС.

Замглавы Минюста Алу Алханов заявил на заседании в Госдуме, что гепатит С наиболее часто передается во время переливания крови.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что работает над законопроектом, который усилит административную и уголовную ответственность за качество и безопасность подготовки донорской крови.

В декабре 2018 года стало известно, что в Амурской области 26 детей заразились гепатитом С, когда находились в областной клинической больнице. Губернатор Амурской области Василий Орлов говорил, что это могло произойти из-за халатности медиков.

В России за нарушение законодательства о донорстве крови и ее компонентов для граждан предусмотрены штрафы в две-три тысячи рублей, для юрлиц — штрафы в 20-30 тысяч рублей и приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Российских врачей могут осудить за их профессиональную деятельность по нескольким статьям УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности», «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность». В СК РФ считают, что этого недостаточно и нужны новые статьи. Эксперты уверены, что эта мера избыточна, и лишь позволяет избавиться от того факта, что у существующих статей есть срок давности.