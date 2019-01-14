Генпрокуратура, Роскомнадзор и Минюст не поддержали запрет фейковых новостей и «неприличных» постов о власти

Генеральная прокуратура не поддерживает законопроекты, запрещающие публикацию в интернете недостоверных новостей, а также постов, оскорбляющих государственную власть. Об этом объявила в Госдуме замначальника правового управления Генпрокуратуры РФ Екатерина Артамонова.

«Формулировки этих законопроектов, безусловно, носят технический характер, и принятие решений невозможно будет без проведения лингвистических экспертиз, что потребует значительных временных затрат», — сообщила она.

Также законопроекты получили отрицательный отзыв Минкомсвязи. Как пояснила директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина, отзыв отражает позицию не только ее ведомства, но и остальных соисполнителей — Роскомнадзора и Минюста.

Законопроекты о запрете фейковых новостей и «неприличных» постов о власти были внесены в Госдуму в декабре группой депутатов, среди которых сенатор Андрей Клишас. 11 января телеканал «Дождь» со ссылкой на источники сообщал, что Госдума намерена отложить рассмотрение этих законопроектов (в пакет также входит законопроект о « »). В Госдуме, в свою очередь, заявили, что работа над документами идет в обычном режиме.