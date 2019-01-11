Минкомсвязи не поддержало запрет «неприличных» постов о власти

Минкомсвязи направило в правительство отрицательное заключение на о запрете публикаций в интернете, оскорбляющих государственную власть, из-за слишком широкой трактовки предложенных терминов.

Как сообщил газете «Ведомости» замминистра связи Алексей Волин, россияне имеют конституционное право свободно высказывать свое мнение. «Одна из задач государственных органов — спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные», — заявил он.

Также Минкомсвязи выступило против существующей редакции , запрещающего гражданам публиковать в интернете недостоверные новости. Как и в первом случае, чиновников не устроило, что нормы законопроекта можно широко трактовать. При этом, подчеркнул Волин, в целом министерство поддерживает законопроект.

Официальный отзыв на законопроекты утверждает комиссия правительства по законопроектной деятельности. Учтет ли она мнение министерства, пока неизвестно.