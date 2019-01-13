Сирийская оппозиция заявила о задержании двух боевиков ИГ с российским гражданством

(СДС) сообщили о задержании четверых боевиков террористической группировки «Исламское государство».

Двое задержанных, как утверждается, имеют российское гражданство. По информации СДС, их зовут Усмат Аттаев и Мохаммед Джавад Хан. Остальные — граждане Турции и Афганистана.

Мужчин задержали 9 января. Их обвиняют в совершении терактов и организации террористических ячеек в городе Ракка на севере Сирии.

«Сирийские демократические силы» являются главными союзниками американцев в Сирии. Основной целью СДС заявлена борьба с ИГ.

В декабре 2018 года США объявили о начале вывода войск из Сирии. «Сирийские демократические силы» заявили, что этот шаг может привести к возрождению ИГ.