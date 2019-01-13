17-летняя американка спровоцировала аварию в городе Лейтон (штат Юта). Девушка вела автомобиль с завязанными глазами, решив поучаствовать во флешмобе по мотивам фильма ужасов «Птичий короб».

Авария произошла 7 января, но полиция Лейтона сообщила о ней только в конце недели. Кроме водителя, в автомобиле находился пассажир — 16-летний подросток, пишет CBS News со ссылкой полицейских. При аварии никто не пострадал.

Флешмоб по мотивам фильма «Птичий короб», вышедшего на Netflix 21 декабря, набрал популярность в США в начале января. Его участники пытались выполнять различные действия с завязанными глазами. Netflix пришлось предупредить зрителей о том, что флешмоб может быть опасен.