Канада предоставила убежище девушке из Саудовской Аравии, которая сбежала от семьи и забаррикадировалась в отеле

18-летняя Рахаф Мохаммед аль-Кунун из Саудовской Аравии, которая сбежала от семьи в Таиланд в начале января, получила убежище в Канаде.

По словам канадского премьер-министра Джастина Трюдо, правительство откликнулось на запрос агентства ООН по делам беженцев.

О Рахаф аль-Кунун стало широко известно, когда в начале января она забаррикадировалась в отеле аэропорта в Бангкоке, чтобы избежать депортации. Девушка, сбежавшая от родственников во время отдыха в Кувейте и хотевшая попасть в Австралию, утверждала, что семья может убить ее за отречение от ислама.

Агентство ООН по делам беженцев взяло аль-Кунун под свою защиту. Сообщалось, что организация попросила Австралию рассмотреть запрос девушки об убежище; власти этой страны заявили, что сделают это, но в обычном режиме. В какой момент ООН обратилась за помощью к Канаде, неизвестно.