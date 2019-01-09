Австралия рассмотрит прошение об убежище девушки из Саудовской Аравии, которая сбежала от семьи и забаррикадировалась в отеле

Агентство ООН попросило Австралию рассмотреть прошение об убежище 18-летней Рахаф Мохаммед аль-Кунун из Саудовской Аравии, которая сбежала от семьи в Таиланд и 7 января забаррикадировалась в отеле, чтобы избежать депортации.

МВД Австралии заявило, что рассмотрит дело в обычном порядке и не будет делать для аль-Кунун каких-либо исключений.

Результатов рассмотрения прошения об убежище девушка будет дожидаться в безопасном месте в Бангкоке, сообщили представители агентства ООН по делам беженцев.

Рахаф аль-Кунун сбежала в Таиланд из Кувейта, где находилась с семьей на отдыхе. Она заявила, что родственники могут убить ее за отречение от ислама. Девушка собиралась улететь в Австралию, однако власти Таиланда решили вернуть ее семье; ей удалось избежать этого, забаррикадировавшись в отеле. На фоне общественного резонанса власти Таиланда согласились не высылать ее.