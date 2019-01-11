РИА ФАН попросило СК проверить независимое расследование убийства журналистов в ЦАР
РИА ФАН («Федеральное агентство новостей») опубликовало открытое письмо в СК с просьбой проверить достоверность материалов расследования центра «Досье» об убийстве российских журналистов в ЦАР, а также допросить журналиста «Досье» Сергея Канева.
В ФАН назвали «Досье» «мошенниками», которые распространяют информацию, порочащую честь и достоинство журналиста агентства Кирилла Романовского.
Мы предполагаем, что публикуемая с подачи так называемой группы «Досье» информация имеет цель отвести внимание следствия от осужденного беглого олигарха Михаила Ходорковского, предположительно имеющего непосредственное отношение к жестокому тройному убийству российских журналистов в ЦАР летом 2018 года.
РИА ФАН связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Он же, как считается, курирует деятельность ЧВК «Вагнер», которую ездили расследовать в ЦАР погибшие журналисты.
10 января «Дождь» и «Новая газета» опубликовали материалы расследования центра «Досье». В них, в частности, утверждалось, что «фиксера» Мартина, контакты которого журналистам передал Романовский, не существовало и что сам Романовский незадолго до этого ездил в ЦАР и контактировал там со структурами Пригожина.