РИА ФАН попросило СК проверить независимое расследование убийства журналистов в ЦАР

РИА ФАН («Федеральное агентство новостей») опубликовало открытое письмо в СК с просьбой проверить достоверность материалов расследования об в ЦАР, а также допросить журналиста «Досье» Сергея Канева.

В ФАН назвали «Досье» «мошенниками», которые распространяют информацию, порочащую честь и достоинство журналиста агентства Кирилла Романовского.

РИА ФАН связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Он же, как считается, курирует деятельность ЧВК «Вагнер», которую ездили расследовать в ЦАР погибшие журналисты.

10 января «Дождь» и «Новая газета» опубликовали материалы расследования центра «Досье». В них, в частности, утверждалось, что « » Мартина, контакты которого журналистам передал Романовский, не существовало и что сам Романовский незадолго до этого ездил в ЦАР и контактировал там со структурами Пригожина.