Работу новой взлетной полосы Шереметьево ограничат по ночам. Ее построили за 55 миллиардов рублей

Работа третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево будет ограничена по ночам из-за близости к жилым домам, говорится в пояснительной записке к законопроекту Минтранса о приаэродромных территориях.

Полосу не получится «полноценно использовать» из-за высоких показателей авиационного шума, сказано в документе. В министерстве считают, что число ночных рейсов придется ограничить.

В Минтрансе сообщили, что в зоне строительства полосы в Шереметьево живут около одной тысячи человек, в санитарно-защитной зоне — еще несколько тысяч человек. В ведомстве отметили, что на выкуп земель в зоне строительства из бюджета потратили 5,4 миллиарда рублей.

Третья взлетно-посадочная полоса Шереметьево строится с 2011 года, на ее возведение выделено 55,7 миллиарда рублей. Открытие новой полосы запланировано на март 2019 года, хотя изначально ее хотели запустить к ЧМ-2018.