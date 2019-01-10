«Ведомости»: Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair

Сбербанк и ВТБ рассматривают вариант создания региональной авиакомпании на базе перевозчика Utair, у которого возникли неподъемные долги, в том числе перед Сбербанком. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к банкам и Utair.

Банки могут забрать Utair для проекта путем конвертации долга авиакомпании перед Сбербанком в акции. Рассматривается также вариант, по которому банки заключат с Utair соглашение о перевозках. Кроме того, по словам источников, обсуждается вариант о выборе авиакомпании по конкурсу. Кроме Utair есть и другие претенденты.

В ВТБ заявили, что комментировать детали преждевременно, поскольку банки рассматривают различные варианты, а модель проекта еще прорабатывается. В Сбербанке и Utair отказались от комментариев.

В октябре 2018 года стало известно, что Сбербанк и ВТБ по поручению президента и правительства создадут авиакомпанию для региональных перевозок. Предполагается, что для проекта используют существующую авиакомпанию или создадут новую.

Президент РФ Владимир Путин в майском указе поручил к 2024 году довести долю региональных перевозок во внутренних перелетах до 50%. В 2017 году эта доля составляла 23%.