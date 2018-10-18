«Ведомости»: Сбербанк и ВТБ создадут региональную авиакомпанию

Сбербанк и ВТБ по поручению правительства создадут авиакомпанию для региональных перевозок, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Авиакомпания для полетов между регионами, минуя Москву, появится не раньше 2019 года. Ее пассажиропоток планируется на уровне 6-10 миллионов человек в год, что, предположительно, позволит компании стать в России, говорят источники.

Сейчас банки создают бизнес-план, определяют облик будущей компании и варианты по составу акционеров. В сентябре консультантом проекта стала компания Bain & Company, которая до конца года определит состав аэропортовой сети и выберет самолеты, которые сформируют флот перевозчика.

В Сбербанке, ВТБ и Bain отказались от комментариев. Минтранс и вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспорт, не ответили на вопросы журналистов.

Президент РФ Владимир Путин в майском указе поручил к 2024 году довести долю региональных перевозок во внутренних перелетах до 50%. В 2017 году эта доля составляла 23%.

В апреле Росавиация заявила, что на выполнение указа в 2018-2024 годах нужно 182,4 миллиарда рублей, из них 113 миллиардов — на восстановление сети аэродромов. В сентябре Росавиация сообщила, что на реконструкцию 65 аэропортов потребуется 166 миллиардов рублей. Центр стратегических разработок в мае подсчитал, что на реконструкцию или строительство 66 аэропортов нужно более 230 миллиардов рублей.