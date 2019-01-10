Суд отклонил иск Эшли Джадд к Харви Вайнштейну о сексуальных домогательствах

В Калифорнии суд отклонил иск о сексуальных домогательствах, который актриса Эшли Джадд подала к продюсеру Харви Вайнштейну.

Суд подчеркнул, что решение говорит лишь о несоответствии обстоятельств дела статье, по которой был подан иск, и не имеет отношения к тому, подверглась ли Джадд домогательствам «в бытовом смысле слова».

Другие иски Джадд к Вайнштейну, касающиеся его предполагаемого , по-прежнему находятся на рассмотрении.

Влиятельного голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах и сексуальном насилии десятки женщин. Против него идет уголовный процесс в Нью-Йорке по обвинениям в изнасиловании; также к нему подан ряд гражданских исков.