Суд отклонил иск Эшли Джадд к Харви Вайнштейну о сексуальных домогательствах
Надежный источник
В Калифорнии суд отклонил иск о сексуальных домогательствах, который актриса Эшли Джадд подала к продюсеру Харви Вайнштейну.
Суд подчеркнул, что решение говорит лишь о несоответствии обстоятельств дела статье, по которой был подан иск, и не имеет отношения к тому, подверглась ли Джадд домогательствам «в бытовом смысле слова».
Другие иски Джадд к Вайнштейну, касающиеся его предполагаемого негативного вмешательства в ее карьеру, по-прежнему находятся на рассмотрении.
Влиятельного голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах и сексуальном насилии десятки женщин. Против него идет уголовный процесс в Нью-Йорке по обвинениям в изнасиловании; также к нему подан ряд гражданских исков.