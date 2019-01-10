«Было необходимо делиться финансами». Бывший участник «Шалтая-Болтая» рассказал о сотрудничестве с ФСБ

Хакерская группировка получала инструкции от сотрудников ФСБ и отдавала им часть дохода. Об этом в интервью «Дождю» заявил бывший участник «Шалтая-Болтая» Константин Тепляков.

По его словам, контакты со спецслужбой наладил лидер группировки Владимир Аникеев; произошло это не позже чем в августе 2015 года. Аникеев, по мнению Теплякова, общался с сотрудником ФСБ .

«Аникеев обязательно оповещал сотрудников о том, что есть такой вот персонаж, такой вот материал, его хотелось бы опубликовать. И в ответ, собственно, поступали рекомендации, что с этим делать: отложить, запустить или вообще забыть. И были такие эпизоды, когда с той стороны, соответственно, поступали какие-то массивы информации», — сказал Тепляков.

Он добавил, что «Шалтай-Болтай» также отдавал сотрудникам ФСБ часть . «Гарантировалось какое-то покровительство, неприкосновенность, и да, было необходимо делиться финансами», — заявил он, не уточнив подробности.

В 2017 году члены «Шалтая-Болтая» были приговорены к тюремным срокам по обвинению в незаконном доступе к компьютерной информации. Владимир Аникеев вышел на свободу в августе 2018 года. Константин Тепляков освободился 9 января.

Ранее о том, что «Шалтай-Болтай» сотрудничал с ФСБ, говорил еще один участник хакерской группировки Александр Глазастиков. Аникеев отрицал наличие связей со спецслужбой.