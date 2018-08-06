Лидер «Шалтая-Болтая» вышел на свободу
Лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев вышел на свободу из СИЗО «Лефортово». Об этом RNS сообщила помощница судьи Лефортовского районного суда столицы Елена Бычкова.
Как рассказал «Интерфаксу» адвокат Руслан Коблев, его подзащитный стал одним из первых, кому по новому закону администрация СИЗО пересчитала срок наказания с учетом содержания его под стражей.
«Владимира Аникеева в пятницу выпустили из-под стражи из зала суда», — сказала Бычкова.
Владимир Аникеев получил два года колонии общего режима в 2016 году.
В декабре 2017 года он подал прошение об условно-досрочном освобождении, но Лефортовский суд отклонил это ходатайство. В июле 2018 года Мосгорсуд отправил на пересмотр вопрос об УДО Аникеева.
Срок тюремного наказания Владимира Аникеева истекал 8 ноября 2018 года.