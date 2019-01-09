В Хабаровском крае следствие закрыло дело об экстремизме за «класс» в «Одноклассниках»

Следователь закрыл уголовное дело по статье о возбуждении ненависти (282 УК) против врача из Советской Гавани (Хабаровский край), рассказал его адвокат Константин Суковатый. Имени своего подзащитного адвокат не назвал.

Дело было закрыто еще в 2018 году в связи с отсутствием состава преступления в действиях подозреваемого.

О деле против врача из Хабаровского края стало известно летом 2018 года. Тогда Суковатый рассказал ИА «Хабаровский край сегодня», что его клиент случайно поставил «класс» картинке с осуждением участия россиян в войне на востоке Украины. При этом в беседе с РИА «Новости» адвокат утверждал, что врач «класс» не ставил.

С 8 января 2019 года возбуждение ненависти либо вражды по статье 282 УК является уголовным преступлением лишь после повторного нарушения в течение года. За первичный проступок предусмотрено наказание в рамках Кодекса об административных правонарушениях.