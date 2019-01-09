Российский военный погиб в Сирии из-за случайного взрыва минного заграждения

В ноябре 2018 года в Сирии погиб младший сержант российских войск Андраник Арустамян, сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на справку о гибели военнослужащего.

В документе сказано, что 2 ноября Арустамян опрокинул на КПП в городе Аш-Шула. В результате взорвались четыре мины. «Би-би-си» не удалось точно установить, пострадали ли в результате взрыва другие россияне, но ранее «Новая газета» писала о гибели шести бойцов в Сирии в начале ноября.

На запрос о том, сколько российских военных погибли в Сирии с октября 2018 года, Минобороны не ответило. Всего за время операции российских войск в Сирии погибли более ста россиян.